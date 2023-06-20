مباشر | #تغطية_صحفية:بعد أحداث جنين.. تهديدات إسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب جريمة حرب باستخدام الطائرات ضد المدنيين

النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب جريمة حرب باستخدام الطائرات ضد المدنيين
خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها يأتي في اطار الحرب العدوانية الشاملة على أبناء شعبنا، واستمرارا لنهج الفاشية لحكومة الاحتلال والتي ترتكب جرائم حرب بشعة مستهدفة الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشارت الجبهة أن استخدام قوات الاحتلال للطائرات الحربية اليوم في عدوانها على مخيم جنين وقصف منازل المواطنين جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وفاشيته التي ترتكب وسط صمت دولي.

وتابعت الجبهة هذا التغول من قبل قوات الاحتلال ضد شعب أعزل، يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

ونعت الجبهة شهداء جنين، مؤكدة أن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته ضد الاحتلال.

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