تونس تدين عدوان الاحتلال على جنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت تونس بشدة عمليات إطلاق النار والغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومُخيّمها، والتي أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 آخرين.ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، والإيقاف الفوري لهذا العدوان المُتكرّر والمُمنهج، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها السافرة وحملها على احترام قرارات الشرعيّة الدولية.وأعربت مُجدّداً عن "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت له في الدفاع عن قضيته العادلة من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".