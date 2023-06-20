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دولي

بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية تمضي في المسار الصحيح

بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية تمضي في المسار الصحيح
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع الصين تمضي في الطريق الصحيح، وذلك في أعقاب زيارة قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أمس للصين، تعد الأولى لوزير خارجية أميركي منذ خمسة أعوام.

وصرح بايدن رداً على سؤال من الصحفيين إذا كان يشعر بإحراز تقدم في العلاقات بين واشنطن وبكين، قائلاً "نعم"، مضيفاً أن الوزير بلينكن "قام بعمل رائع"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وأمس الإثنين، التقى الوزير بلينكن مع الرئيس الصيني في ختام زيارة تهدف إلى الحيلولة دون تحول الخلافات العديدة بين القوتين المتنافستين إلى صراع، وقبل ذلك اجتمع وزير الخارجية الأميركي بنظيره الصيني تشين غانغ، أول أمس الأحد.

واتفقت الصين والولايات المتحدة، أمس الإثنين، على تحقيق الاستقرار في تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا في التوصل لأي انفراجة كبيرة.

وقال البيت الأبيض إن وزير الخارجية بلينكن أجرى محادثات صريحة وبناءة مع الرئيس الصيني ومسؤولين آخرين، وإنه لا تغيير في سياسة الصين الواحدة وإن واشنطن لا تدعم استقلال جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي ختام زيارة تضمنت أول مباحثات بين البلدين من نوعها منذ 2018، قال بلينكن إن الصين لم توافق حتى الآن على استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع بلاده.

ورفضت الصين بحث عرض الولايات المتحدة استئناف قنوات الاتصال العسكري بين الطرفين، مرجعاً الأمر إلى عقوبات تفرضها واشنطن على مسؤولين عسكريين صينيين على رأسهم وزير الدفاع.

من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً، واتفقتا على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصل إليها مع نظيره الأميركي جو بايدن في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وخلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في بكين، أعرب الرئيس الصيني عن أمله أن تسهم زيارة بلينكن في استقرار العلاقات الصينية الأميركية.

وأضاف الرئيس شي أن "التواصل بين دولة وأخرى يجب أن يستند دائما على الاحترام المتبادل والإخلاص"، معرباً عن أمله في أن تساعد زيارة بلينكن في "استقرار العلاقات بين الصين وأميركا".

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