غوتيريش: المستوطنات تشكل عاملاً مركزياً في تصعيد التوتر والعنف

وأضافَ في بيان أصدره الناطق باسم الأمم المتحدة، أنَ المستوطناتِ تشكلُ خرقاً صارخا للقانونِ الدولي وعائِقاً مركزيا أمامَ تطبيقِ حلِ الدولتينِ للشعبين والتوصلِ الى اتفاقِ سلامٍ دائمٍ وشامل.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنَ هذه "المستوطنات تشكلُ عاملاً مركزيا في تصعيدِ التوترِ والعنف وتَعمُق المشاكل بخصوصِ الاحتياجاتِ الإنسانية".





وصادقت حكومة الاحتلال الأحد الماضي، على قرار بتفويض رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الوزير في وزارة الجيش وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.





ويقضي القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات الاستيطان من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ (25 عاماً).





وبحسب (كان)، فإنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية بمجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.



