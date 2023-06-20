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الجيش الأردني يعلن وفاة طيار إثر تحطم مروحية عسكرية في البقعة

الجيش الأردني يعلن وفاة طيار إثر تحطم مروحية عسكرية في البقعة
الجيش الأردني يعلن وفاة طيار إثر تحطم مروحية عسكرية في البقعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسحلة الأردنية، الثلاثاء، وفاة الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع (كوبرا) تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، ظهر أمس الإثنين.

والإثنين، أفاد مصدر عسكري لـ (قناة المملكة) الأردنية، بتحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع (كوبرا) تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية، وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث تحطم الطائرة وإخلاء الطيارين إلى مدينة الحسين الطبية.

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