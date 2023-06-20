هل سيؤثر تأجيل اختبار طلبة جنين على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة؟

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الثلاثاء، بأن تأجيل اختبار طلبة جنين بالأمس لن يؤثر على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة حسب الخطة الموضوعة من الوزارة.وقال الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إنه "عند عقد اجتماع لجنة الامتحانات العامة سيكون موضوع طلبة جنين وتحديد موعد بديل لاختبارهم المؤجل واضح المعالم".وتابع: "حاليا الأولوية لاستكمال الطلبة اختباراتهم، وغداً سيكون هناك اختبار كالمعتاد"، لافتاً إلى أن "قرار وزارة التربية والتعليم بالأمس كان لمصلحة الطلبة".وأضاف: "هناك قرابة الـ1000 طالب وطالبة لم يقدموا اختبار الأمس، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والاعلان عن موعد الاختبار الذي لم يُعقد لهم".وشدد الخضور على أن "تأجيل اختبار الطلبة بالأمس بسبب الأوضاع لن يؤثر على موعد النتائج حسب الخطة الموضوعة من الوزارة".