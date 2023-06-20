استشهاد مواطن متأثراً باصابته بعدوان الاحتلال على جنين أمس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية بمستشفى رفيديا في نابلس اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المواطن أمجد عارف الجعص (48 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها يوم أمس.وباستشهاد المواطن الجعص يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى ستة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين عن تشييع جثمانه اليوم بعد وصوله من نابلس، حيث كان يعالج في مستشفى رفيديا الحكومي.وكان نجله وسيم قد استشهد في 25 كانون ثاني/ يناير من العام الجاري بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين استشهد على أثرها 9 مواطنين.