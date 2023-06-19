شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال غرب بيت لحم.وأفادت الوزارة باستشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.وكان الشاب الزعول، قد أصيب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في بلدة حوسان.وباستشهاد الشاب الزعول، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6 شهداء، 5 خلال جريمة الاحتلال في جنين ومخيمها، والسادس غرب بيت لحم.