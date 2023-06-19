شؤون فلسطينية

حماس لـ "استوديو الوطن": المقاومة في جنين أوجعت الاحتلال بأساليبها الجديدة

حماس لـ "استوديو الوطن": المقاومة في جنين أوجعت الاحتلال بأساليبها الجديدة
الهندي
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) سهيل الهندي، إن ما جرى في جنين ومخيمها اليوم جريمة نكراء مكتملة الأركان من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يحاسب عليها.

وأضاف الهندي في تصريحات لـ استوديو الوطن" أن المقاومة أرسلت رسالتها للاحتلال من خلال تكتيكات وأساليب جديدة أوجعته بشكل واضح، مبيناً أن الاحتلال سيحسب ألف حساب للمقاومة خلال الفترة المقبلة بعد ما جرى في جنين.

وأكد الهندي في حديثه أنه ليس "أمامنا اليوم خيار سوى توحيد الصف والموقف والراية في مواجهة هذا الاحتلال المجرم".

وبين أن رسالة (حماس) بأنها ستكون "سند لأهلنا في الضفة الغري والقدس وجنين والداخل المحتل وسندافع عنكم بكل ما أتيح لنا".

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