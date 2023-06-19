لبنان يستضيف الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"أونروا"

رام الله - دنيا الوطناستضافت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في السرايا الحكومي ببيروت، بمشاركة وفود من الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، إضافة إلى مصر ووفد من جامعة الدول العربية، تمهيدا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تبدأ في بيروت غدا، وتستمر على مدى يومين متتاليين.وشارك في الاجتماع، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وحضر عن فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وعن الأردن مدير دائرة شؤون اللاجئين رفيق خرفان، وعن سوريا رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أحمد قاسم، وعن مصر نائب سفير الجمهورية العربية المصرية لدى لبنان هاني خضر، وعن الجامعة العربية رئيس دائرة فلسطين حيدر الجبوري.وأكد الحسن، في كلمته الترحيبية، أن هذا الاجتماع "يهدف إلى توحيد المواقف، وتجاوز كل التحديات التي تواجهنا في المرحلة المقبلة إزاء العديد من الموضوعات التي ستبحثها الاجتماعات"، مشددا على "ضرورة الخروج بموقف موحد ومتماسك من أجل إبقاء موضوع اللاجئين كأولوية قصوى، بما يكفل تحسين أوضاع اللاجئين في مناطق عمل الوكالة، والتخفيف من الأعباء الملقاة على الدول المضيفة، ودعم وكالة الأونروا بما يضمن قيامها بمهامها واستمرار عملها وفق قرار إنشائها".ورحب المشاركون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وشكروها على الجهود البناءة التي قدمتها من أجل الحفاظ على تماسك وكالة (أونروا)، مشددين على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وطرح مسألة التمويل في ظل رداءة الوضع المالي، وذلك من خلال دق ناقوس الخطر في ظل التهويل الحاصل لناحية إمكانية انهيار وكالة الغوث، ما يعني "حكما بالموت" و"عدم الاستقرار" في كل الدول المضيفة، ما يؤدي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.وخلص المجتمعون إلى ضرورة إعداد ورقة موحدة لتقديمها إلى المفوض العام لوكالة (أونروا)، فيليب لازاريني، بعد مناقشة أزمة إضراب الموظفين العرب في الضفة الغربية، حيث تم الاتفاق على تقديم ورقة حول تطوير وتحديث رواتب الموظفين العرب، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.يذكر أن الاجتماعات التنسيقية تأتي عشية اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) التي ستعقد غدا في بيروت، بمشاركة ممثلين عن الدول المانحة للأونروا والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.يشار إلى أن الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماعات التنسيقية للدول المضيفة، واجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يترأسه أبو هولي يضم مدير عام إدارة الإعلام والدراسات في الأونروا رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية علي صوافطة، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.