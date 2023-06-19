النخالة: المقاومة ستواصل معركتها حتى طرد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل معركتها حتى طرد الاحتلال الإسرائيلي من كامل تراب فلسطين، مشيراً إلى أن المقاومة حققت إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة خلال المعارك السابقة.وأوضح النخالة خلال لقاء عبر قناة (العالم)، أن المقاومة حققت خلال معركة (ثأر الأحرار) انجازات كبيرة رغم قلة الامكانيات مقارنة بإمكانيات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "إن رفع المعنويات أمر مهم جدًا وهذا ما فقده الاحتلال خلال معركة ثأر الأحرار فعندما قصفت سرايا القدس تل أبيب ومدينة القدس انهارت النفسيات في البنية الداخلية للاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي".ووجه النخالة التحية لأبطال المقاومة بالضفة لا سيما أبطال كتيبة جنين التي تصدت اليوم لاقتحام جنود الاحتلال للمدينة بشكل يبعث بالفخر والعزة قائلًا: "ما حدث في جنين هو امتداد لمعركة "ثأر الأحرار" ومعركة "وحدة الساحات".وأشار إلى أن تصدي أبطال المقاومة لا سيما مقاتلي كتيبة جنين لقوات الاحتلال أثبت قوتهم وقدرتهم على مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن المواجهة كانت مواجهة كبرى وذات أهمية كبيرة جدًا.وأضاف: "أقبل رؤوس المقاتلين وعوائل الشهداء الأبطال على تضحياتهم وصمودهم في وجه العدو الإسرائيلي".وبعث النخالة رسالة خاصة لمقاتلي وحدة الهندسة في كتيبة جنين قائلًا: "أقدم الشكر والتحية لوحدة الهندسة في كتيبة جنين والتي صنعت العبوات من العدم وأحدثت تغيرا في ميدان القتال".