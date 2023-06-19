غنيم: مشروع محطة معالجة طولكرم أولوية في خطة سلطة المياه

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس سلطة المياه مازن غنيم اجتماعا تشاوريا بحضور محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، بهدف مناقشة متطلبات وتحديات إنشاء محطة طولكرم لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك في مقر محافظة طولكرم.وفي بداية الاجتماع، أكد غنيم بأن هذا اللقاء يأتي ضمن الإجراءات العملية لتوفير الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم، من خلال توفير الخدمات ووقف كل محاولات القرصنة الشهرية من أموال المقاصة، منوهاً إلى أن مشروع إقامة محطة طولكرم لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجزء الشمالي الغربي لمدينة طولكرم جاء لخدمة المدينة والتجمعات السكانية في مخيمي طولكرم ونور شمس، وكذلك يخدم قرى اكتابا، كفر اللبد، بلعا، عنبتا، رامين، بيت ليد، وشويكة ومنطقة واد التين ليصل عدد المستفيدين من المشروع حوالي (140) ألف نسمة.وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على الحد من الأضرار البيئية والصحية، وتلوث المياه الجوفية، والتي تهدد حياة المواطنين من خلال تجمع مياه الصرف الصحي. إضافة إلى توفير مصدر مياه بديل للزراعة، وذلك دعما لصمود المزارع الفلسطيني وبما يشمل منطقة الاغوار، كما سيسهم المشروع في الحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بما قيمته 20-30 مليون شيقل من أموال المقاصة، نصفها لمعالجة الصرف الصحي لمدينة طولكرم، والنصف الاخر تقريبا لمعالجة مياه واد زومر المعالجة أصلا في محطة نابلس الغربية.من جانبه، أكد أبو بكر المحافظ على أهمية الجهود التي تقوم بها سلطة المياه، مشيراً إلى اهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لما لهذا المشروع من أثر بيئي وصحي، علاوة على الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الزراعة ونقل المياه المعالجة إلى الأغوار، منوها في هذا الاطار الى أن المحافظة ستبذل جميع الجهود اللازمة لتذليل العقبات امام المشروع، وأن على المجتمع المحلي أن يكون شريكا استراتيجيا في نجاح المشروع الذي يخدم الصالح العام.من جانبها، أكدت التميمي، على دعم جميع المشاريع الوطنية والحيوية مثل محطات معالجة المياه، لدورها الكبير في حماية البيئة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية.وأضافت أن سلطة جودة البيئة تدعم هذه المشاريع من خلال تقديم جميع الاستشارات والدراسات البيئية اللازمة وأن سلطة جودة البيئة على علاقة تكاملية وتوافق تام مع سلطة المياه لتوحيد العمل ولتعزيز العمل المشترك.وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات من أصحاب الاختصاص، وخرج المشاركون بعدد من التوصيات للمتابعة من الجهات ذات العلاقة.ومن الجدير ذكره أن المشروع يعتبر جزء أساسي من مشروع ضخم تعمل عليه سلطة المياه لنقل المياه المعالجة من محطة طولكرم وما يفيض من محطة نابلس الغربية الى منطقة الاغوار لدعم صمود المزارعين، بما يشمل بناء سد الملاقي لتخزين مياه المعالجة ومياه الأمطار، وحيث تبلغ كلفة المحطة مليون دولار لبناء المحطة، بالإضافة الى 100 مليون دولار مشروع نقل المياه إلى منطقة الأغوار وإعادة الاستخدام.