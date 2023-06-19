مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 560 أسيرا

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت يوم الإثنين، الى 560 أسيرا بعد إصدار محاكم الاحتلال حكماً جديداً بالمؤبد بحق الأسير علاء قبها.وأوضح المركز الى أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت يوم الأثنين الموافق 19/6/2023 حكماً بالسجن المؤبد إضافة الى 50 عاماً، بحق الأسير "علاء راتب قبها" 32 عاماً من سكان برطعة شمال غربي مدينة جنين بعد ان ادانته بتنفيذ عملية دهس أدت الى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قرب مستوطنة "مفو دوتان"، المجاورة لقرية يعبد في مارس 2018 .وأشار الى أن النيابة العسكرية للاحتلال كانت أدانت الأسير "قبها" بتهمة الدهس العمد الذي أدى الى قتل الجندي "زيف داوس" والرقيب "نيتانئيل كاهالاني"، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته بالكامل الواقع في قرية برطعة بجنين، وذلك فى يونيو 2018وبيَّن ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.