معرض تراثي فلسطيني لمجموعة إبداعات تراثية

رام الله - دنيا الوطنأقام الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين في المركز الثقافي في الميدان معرض تراثي لمجموعة إبداعات تراثية وشارك في المعرض الذي أشرفت عليه نجلاء الخضراء عدد من الفنانين الذين قدموا مجسدات يدوية من التراث الفلسطيني بأنواعه.وفي محورها أشارت الخضراء إلى أن التراث والإعلام يعملان على كشف الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني، فالإعلام يفضح ممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، على حين يعمل التراث على تأكيد هوية أصحاب الأرض الحقيقيين إضافة إلى حفظ الذاكرة الفلسطينية والتأكيد على الهوية الفلسطينية.وأضافت نجلاء: نعرض اليوم بعض المنتجات اليدوية التي عرفت على أرض فلسطين، والحرف اليدوية كأعمال السنارة والسنارتين والزخرفة والحفر على الخشب وتطعيم الخشب بالصدف، والنقش على النحاس وفنون الخياطة النسائية المنزلية وفن صناعة المكرميات وشك الخرز على النول وفنون التطريز الفلسطيني على القماش، وصناعة مستحضرات التجميل من النباتات الشامية المعروفة في فلسطين، وفنون الرسم على الزجاج وصناعة الدمى القماشية، كما عرضت بعض الحلويات الفلسطينية كالكعك الفلسطيني.واستمر المعرض لثلاث أيام على التوالي وزاره عدد من المهتمين الذين أبدوا إعجابهم بكل ما يتم صناعته يدوياً.