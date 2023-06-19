شؤون فلسطينية

العاروري: المقاومة في جنين ردت على تهديدات الاحتلال بالضفة

العاروري: المقاومة في جنين ردت على تهديدات الاحتلال بالضفة
العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري، أن التصدي البطولي الذي خاضته المقاومة في جنين ومخيمها أمام العدوان الإسرائيلي اليوم هو جواب واضح على تهديداته المتواصلة للضفة، وعلى الاحتلال أن يحسب ألف حساب لأي حماقة يفكر بارتكابها.

وعبّر العاروري عن فخره واعتزازه بوحدة المقاومين من كل الفصائل في ميدان المعركة مع الاحتلال  اليوم، مشدداً على أنّ تضحيات أبناء شعبنا من شهداء وجرحى لن تذهب هدراً.

وتابع قائلاً: "لقد حذّرنا نتنياهو بأن المساس بالمسجد الأقصى المبارك هو لعب بالنار، وإنّ شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون الدفاع عن الأقصى مهما بلغت التضحيات".

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

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