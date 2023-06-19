سعي لتأمين الرواتب والشؤون قبل العيد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنكلف مجلس الوزراء جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها اليوم.واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أسسا جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.وأقر عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، الذي يهدف إلى زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.وصادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.وقرر التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في عدّة محافظات، وصادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.كما قرر مجلس الوزراء إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول زيارة الرئيس لجمهورية الصين الشعبية وما تحقق خلالها من الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين، من خلال إقرار آليات تأمين الاستثمارات والقروض الميسرة، بالإضافة لأهمية تسريع المفاوضات للتوصل لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.وعرض وزير المالية شكري بشارة التقرير المالي الشهري في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تصل إلى 260 مليون شيقل، ما تسبب في تفاقم العجز في الخزينة، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة ستسعى لتأمين صرف رواتب الموظفين، وكذلك مخصصات الشؤون، والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي محمود أبو مويس حول تعديل أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث اعتمد المجلس تلك التعديلات المقرة من مجلس التعليم العالي.كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني استعرض فيه جهود الوزارة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفق استراتيجية عبر قطاعية تنظر إلى الفقر نظرة شمولية وبمعالجة تكاملية تتعدى التعامل مع آثار الفقر إلى البحث في مسبباته الناجمة عن الحرمان والإقصاء والتهميش الاجتماعي.وقدمت مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو شرحا مفصلا ومعمقا حول واقع الفقر في فلسطين ورؤية الوزارة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ونسبة الفقراء، والأبعاد القطاعية المكونة له، والجهود المبذولة لتخفيض منسوب الفقر، وآلية المتابعة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.وعرض وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري تقريرا حول أوضاع الحجاج الذين وصلوا إلى الديار المقدسة، مؤكدا تقديم كافة الخدمات لهم من البعثات التي اكتمل وصولها لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.