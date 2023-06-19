شؤون فلسطينية

سعي لتأمين الرواتب والشؤون قبل العيد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي

سعي لتأمين الرواتب والشؤون قبل العيد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها اليوم.

واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أسسا جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.

كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.

وأقر عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، الذي يهدف إلى زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.

وصادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقرر التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في عدّة محافظات، وصادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.

كما قرر مجلس الوزراء إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية  والمغتربين رياض المالكي حول زيارة الرئيس لجمهورية الصين الشعبية وما تحقق خلالها من الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين، من خلال إقرار آليات تأمين الاستثمارات والقروض الميسرة، بالإضافة لأهمية تسريع المفاوضات للتوصل لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.

وعرض وزير المالية شكري بشارة التقرير المالي الشهري في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تصل إلى 260 مليون شيقل، ما تسبب في تفاقم العجز في الخزينة، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة ستسعى لتأمين صرف رواتب الموظفين، وكذلك مخصصات الشؤون، والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي محمود أبو مويس حول تعديل أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث اعتمد المجلس تلك التعديلات المقرة من مجلس التعليم العالي.

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني استعرض فيه جهود الوزارة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفق استراتيجية عبر قطاعية تنظر إلى الفقر نظرة شمولية وبمعالجة تكاملية تتعدى التعامل مع آثار الفقر إلى البحث في مسبباته الناجمة عن الحرمان والإقصاء والتهميش الاجتماعي.

وقدمت مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو شرحا مفصلا ومعمقا حول واقع الفقر في فلسطين ورؤية الوزارة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ونسبة الفقراء، والأبعاد القطاعية المكونة له، والجهود المبذولة لتخفيض منسوب الفقر، وآلية المتابعة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وعرض وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري تقريرا حول أوضاع الحجاج الذين وصلوا إلى الديار المقدسة، مؤكدا تقديم كافة الخدمات لهم من البعثات التي اكتمل وصولها لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

أخبار ذات صلة

العاروري: المقاومة في جنين ردت على تهديدات الاحتلال بالضفة

العاروري: المقاومة في جنين ردت على تهديدات الاحتلال بالضفة

مواعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب عطلة عيد الأضحى

مواعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب عطلة عيد الأضحى

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

سعي لتأمين الرواتب والشؤون قبل العيد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي

سعي لتأمين الرواتب والشؤون قبل العيد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى في فلسطين

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى في فلسطين

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الثلاثاء

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الثلاثاء

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الثلاثاء

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الثلاثاء

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)

حقوق الإنسان في المنظمة تحمل المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولية عن جرائم الاحتلال

حقوق الإنسان في المنظمة تحمل المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولية عن جرائم الاحتلال

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء التوسع الاستيطاني في الضفة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء التوسع الاستيطاني في الضفة

القيادة الوطنية الموحدة: جرائم الاحتلال المتصاعدة تتطلب فرض مقاطعة شاملة عليه

القيادة الوطنية الموحدة: جرائم الاحتلال المتصاعدة تتطلب فرض مقاطعة شاملة عليه

جيش الاحتلال يعلن فتح تحقيق في أحداث جنين.. وغالانت: سنصل لكل مسلح

جيش الاحتلال يعلن فتح تحقيق في أحداث جنين.. وغالانت: سنصل لكل مسلح

منوعات

رامي صبري يسخر من تامر عاشور بعد تصريحاته الأخيرة

رامي صبري يسخر من تامر عاشور بعد تصريحاته الأخيرة

بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء بعد تذكرها لوالدتها

بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء بعد تذكرها لوالدتها

نادين نجيم تكشف عن موعد زفافها

نادين نجيم تكشف عن موعد زفافها

مي سليم توجّه رسالة نارية غامضة عبر الانستغرام

مي سليم توجّه رسالة نارية غامضة عبر الانستغرام

بالصور.. هيفاء وهبي تستعرض قوامها بإطلالة مثيرة

بالصور.. هيفاء وهبي تستعرض قوامها بإطلالة مثيرة

شاهد.. شيماء سيف تُشعل مواقع التواصل بتغير واضح بملامحها

شاهد.. شيماء سيف تُشعل مواقع التواصل بتغير واضح بملامحها

تامر عاشور عن هيفاء وهبي: مؤدية وليست مطربة

تامر عاشور عن هيفاء وهبي: مؤدية وليست مطربة

ملك زاهر توجّه رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب

ملك زاهر توجّه رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب

&quot;فهمتوني غلط&quot;.. ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

"فهمتوني غلط".. ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

بسبب فيديو.. فيفي عبده تتعرض للسخرية من الجمهور

بسبب فيديو.. فيفي عبده تتعرض للسخرية من الجمهور

عربي

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ويدعو لتحرك دولي عاجل

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ويدعو لتحرك دولي عاجل

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

الكويت: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

الكويت: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

مصر تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها

مصر تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها