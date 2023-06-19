شؤون فلسطينية

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)

أبو هولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية واستراتيجية (أونروا)
أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، احمد أبو هولي بان اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت ، تعقد في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية والطارئة لهذه المنظمة الدولية، الذي وصل الى مليار دولار من إجمالي الموازنة التي تقدر ب 1.632 مليار دولار .

وأكد أبو هولي الذي يرأس الوفد الفلسطيني لهذه الاجتماعات، أن هذا الأمر "يشكل تحديا جديا لأعضاء اللجنة الاستشارية وللأونروا وللدول العربية المضيفة للاجئين".

وأوضح أبو هولي في بيانه الصحفي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية تستمر لمدة يومين بمشاركة وحضور 28 دولة أعضاء دائمين ومراقبين في اللجنة الاستشارية، وهم ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ "أونروا"، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وقال ان اللجنة الاستشارية ستناقش العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل "أونروا" والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية على الأمن العالمي والإقليمي مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" وتطوير سياسة الأجور سيكونان المحور الرئيسي لاجتماعات اللجنة الاستشارية بالإضافة الى قضايا أخرى ذات صلة بحشد الموارد والإصلاحات التي تقودها (أونروا) من اجل تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في عملها.

وناشد أبو هولي الدول المانحة بان توفر الإمكانات المالية الضرورية التي تكفل استمرار خدمات الوكالة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين مشددا بالوقت ذاته على ضرورة رفض كل المحاولات الرامية الى تقليص دور (أونروا) ومسؤولياتها أو تغيير ولايتها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً .

يشار الى أن الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يتراسه أبو هولي يضم مدير عام إدارة الإعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر ، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية علي صوافطة ، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.

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