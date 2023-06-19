حقوق الإنسان في المنظمة تحمل المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولية عن جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها مجلس الامن، المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة وآخرها في جنين والتي أدت الى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 أخرين بينهم أكثر من عشرين إصابة حرجة.وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الاثنين "بأن الاحتلال وحكومته الاستيطانية قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بتنفيذه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أوقعت الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام الطيران الحربي والآليات الحربية والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وطواقم الإسعاف والمستشفيات والطواقم الصحفية في جنين.وتابعت "إضافة لعمليات القنص التي طالت المواطنين المدنيين داخل منازلهم، الامر الذي يستدعي أن يكف العالم عن صمته وان توضع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال في قفص الاتهام والمحاكمة الدولية وأن يتم إخضاع قادتها محاكم مجرمي الحرب".