شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء التوسع الاستيطاني في الضفة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء التوسع الاستيطاني في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير عن إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في التخطيط لأكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وحيال التغييرات التي من شأنها تسريع البناء الاستيطاني في الضفة وتسهيل الحصول على الموافقات عليها.

وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، معارضتها "هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تصعّب تحقيق حل الدولتين وتشكل عقبة أمام السلام"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها والعودة للحوار الهادف إلى وقف التصعيد.

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