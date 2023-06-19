الشيخ: الالتزام بمخرجات اجتماع "العقبة وشرم الشيخ" لم تعد قائمة بفعل التنصل الإسرائيلي

بدورها، عبرت باربرا عن قلق الإدارة الأمريكية من الوضع الأمني، وتحدثت عن الجهود الأمريكية المبذولة والاتصالات المكثفة التي يتم أجراؤها للتهدئة، وطالبت الطرفين بالعودة الى المسار التفاوضي وأنها ستقوم بالتشاور مع الطرفان في خلال فترة زيارتها.



وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني المستشار د. مجدي الخالدي. ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية أندرو ميلير.



رام الله - دنيا الوطناجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ اليوم الاثنين، مع وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف.وطالب الشيخ الوفد الامريكي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاجراءات الاحادية كافة، والالتزام بمخرجات العقبة وشرم الشيخ التي لم تعد قائمة في ظل التنصل الاسرائيلي منها.كما طالب الادارة الامريكية بالتحرك الفعلي في إطلاق مبادرة سياسية تجبر الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما للحفاظ على حل الدولتين، ابتداءً بوقف الاقتحامات العسكرية الاسرائيلية لمناطق الضفة الغربية وسفك دماء الفلسطينيين.وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار بعقد المؤتمرات الخماسية إن لم يكن هناك تطور فعلي وايجابي ملموس على ارض الواقع.وأبلغ الشيخ، الوفد الأمريكي أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا هاما وستتخذ قرارات وإجراءات ردا على القرارات الإسرائيلية وتصعيدها.