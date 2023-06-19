بعد ثماني ساعات.. الاحتلال يعلن انتهاء عمليات الإخلاء "المعقدة" في جنين





وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



والشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، والشهيد الخامس أحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 38 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 27 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 12 إصابة خطيرة.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات (أباتشي)، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.



ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز (أباتشي) لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مغادرة قواته مدينة جنين ومخيمها وذلك بعد اشتباكات استمرت لمدة ثماني ساعات.ووفق ما نقلت إذعة جيش الاحتلال فإنه "بعد اشتباكات استمرت ثماني ساعات انتهت عملية الإخلاء والإنقاذ المعقدة وغادرت القوات جنين".