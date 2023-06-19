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شؤون فلسطينية

أبو النصر يلتقي بوزير الثقافة العراقي ويبحثان التعاون المشترك

أبو النصر يلتقي بوزير الثقافة العراقي ويبحثان التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
التقى حسام أبو النصر، ممثل وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مع وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني، وبحثا التعاون المشترك.

وقدم أبو النصر الشكر للوزير البدراني على الدعوة نيابة عن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، كما قام بإهدائه نسخة من موسوعة الثقافة الفلسطينية.

بدوره، أبدى الوزير العراقي استعداده لطباعة نسخة منه في العراق، واستعداده لاستقبال أسبوع الثقافة الفلسطينية ضمن الفعاليات العربية في بغداد.

وفي ختام اللقاء، نقل الوزير العراقي، تحياته لوزير الثقافة وللحكومة والشعب الفلسطيني.

في سياق آخر، التقى أبو النصر برئيس اتحاد الكتاب العراقيين علي الفواز، والأمانة العامة، وعمر السراي الأمين العام، ناقلاً لهم تحيات وزير الثقافة الفلسطيني وتحيات اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وأهدى أبو النصر لرئيس اتحاد الكتاب العراقيين موسوعة الثقافة الفلسطينية وكتاب تاريخ إعادة كتابة التاريخ الفلسطيني، مثمناً مواقفهم الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية.

 كما تجول أبو النصر داخل متحف الجواهري والذي يحتوي على آثار ومخطوطات أهم الكتاب والشعراء العراقيين.





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