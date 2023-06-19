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شؤون فلسطينية

لجنة المواصلات ببعثة الحج الفلسطينية تواصل العمل الدؤوب لخدمة الحجاج

لجنة المواصلات ببعثة الحج الفلسطينية تواصل العمل الدؤوب لخدمة الحجاج
رام الله - دنيا الوطن
يبذل أعضاء لجنة المواصلات ببعثة الحج الفلسطينية جهودا كبيرة وعمل دروب لتأمين نقل الحجاج من أماكن سكنهم في الفنادق إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلوات الخمس وبالعكس غير مكترثين بحرارة الشمس المرتفعة التي تتجاوز(٤٥) درجة مئوية  فهم يقغون أمام الفنادق التي تقف الحافلات أمامها لنقل الحجاج وينادون بأصواتهم على الحجاج لصعود الحافلات ولا يقتصر دورهم على ذلك فقط بل يقومون بمساعدة الحجاج في الصعود والنزول من الحافلات خاصة كبار السن والمرضى.

بسام العاروقي المشرف على لجنة المواصلات التي شكلتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يقول "رغم الصعوبات التي نواجهها خاصه حرارة الشمس ووجود الكثير من الحجاج كبار السن والوقوف المتواصل على أرجلنا معظم اليوم نظرا لطبيعة عملنا الا اننا نشعر بسعادة بالغة عندما نؤمن الحجاج للذهاب إلى الحرم المكي لأداء الصلوات الخمس الأمر الذي ينعكس على ارتياح الحجاج ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ويضيف أن تعليمات سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس بعثات الحج واضحة وصريحة بتوفير كل سبل الراحه للحجاج خاصة في تأمين نقلهم الى أداء الصلوات بسهولة ويسر ومد يد العون لهم ومعاملتهم برفق ولين".

مأمون سليمان عضو لجنة المواصلات يقول إننا وضعنا برنامج لمواعيد  الحافلات لنقل الحجاج من الفنادق إلى الحرم وبالعكس وتم اعلان البرنامج للحجاج والأمور تسير بسهولة ويسر ولا توجد اي عوائق بعملنا شاكرا التزام الحجاج بمواعيد تحرك الحافلات 

أما رجائي العبادلة عضو لجنة المواصلات يقول انه تم التعرف على غالبية الحجاج من خلال العمل المستمر معهم ونشعر بغياب اي حاج ونسال عنه للاطمئنان عليه وأن التعاون والتنيسق مع السائقين على درجة عالية من الالتزام والمسؤلية 

وقد أعرب الحجاج عن رضاهم وسعادتم بالخدمات المقدمة لهم من قبل بعثة الحج خاصة لجنة المواصلات .

الحاجة أمال ابو رمضان تقول وجود الحافلات  لنقلنا  الى الحرم لاداء الصلوات الخمس وبالعكس يوفر علينا المال والجهد والوقت خاصة أن الحافلات حديثة جدا ومريحة شاكرة كل الجهود المبذولة  لخدمة ضيوف الرحمن .

اما الحاج بكر الزئبق فيشعر بسعادة بالغة لاستطاعته في أداء معظم الصلوات في الحرم المكي الشريف من خلال الحافلات التي تنقل الحجاج بسوله ويسر.



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