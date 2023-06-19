أبو حمزة: العمل العسكري بالضفة لن يتوقف وعلى الاحتلال أن ينتظر المزيد



وختم القول: "تزف سرايا القدس- كتيبة جنين- شهيديها المقاتلين المشتبكين، قسام أبو سرية وقيس جبارين، اللذين استشهدا مدافعين عن أرض مخيم جنين في الملحمة البطولية التي سطرها فرسان سرايا القدس في عملية (بأس الأحرار)، حيث أوقعت جيش الاحتلال في كمين محكم حقق إصابات مباشرة في عديد الجيش وآلياته المتوغلة".



رام الله - دنيا الوطنقال أبو حمزة، المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف"، مضيفًا "على العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات وانتهاك حرمة الأسرى والمسرى والمقدسات".وتابع خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن "الفعل البطولي لأبطال سرايا القدس في كتيبة جنين صباح اليوم يعكس العجز الصهيوني أمام حجم الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الجهاد حتى دحر الاحتلال عن فلسطين الطاهرة من بحرها إلى نهرها".وأكمل أن "الملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا ضد العدوان الغاشم هي الإمتداد الطبيعي لوفاء مجاهدينا الأبطال لقادة العمل العسكري في الضفة الأبية، وفي مقدمتهم الشهيد طارق عز الدين ورفاقه المجاهدين".