شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن فتح تحقيق في أحداث جنين.. وغالانت: سنصل لكل مسلح

جيش الاحتلال يعلن فتح تحقيق في أحداث جنين.. وغالانت: سنصل لكل مسلح
جانب من مواجهات مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إن "جيشه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لضرب ما وصفهم "قادة الإرهاب أينما وجدوا".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا ملاذ للإرهاب في أي مكان سواء في جنين أو نابلس أو غزة، وسنصل لكل مسلح بنهج هجومي واستباقي"، وفق زعمه.

في السياق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه سيفتح تحقيقاً في "أحداث جنين بهدف استخلاص الدروس".

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمني قوله اليوم الاثنين، بأن العبوة التي انفجرت في جنين، "تزن حوالي 40 كيلوغراماً وهي شبيهة بعبوات لبنان وغزة".

وأضاف أن "الجيش يدرس الآن نوعية المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقا في شمال الضفة الغربية".

ووفق الموقع فإن عملية تخليص الجنود استغرقت أكثر من ساعة فيما حذر قادة عسكريون من أن "قواعد اللعبة تغيرت".

كما نقل (والا) عن قيادة الوسط في الجيش قولها: "لقد صُدمنا هذا أمر خطير بالنسبة لمثل هذه الساحة ".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن عدداً كبيراً وغير معتاد من العبوات استخدمت ضد قوات الجيش فجر اليوم في جنين.

وأضافت أن إحدى العبوات أصابت الجزء السفلي لمركبة مصفحة وأدت لإصابة الجنود الستة، فيما علقت مركبات أخرى ما استدعى إحضار قوات كبيرة إضافية لإنقاذهم.

وقالت (القناة 12) إنه "لأول مرة منذ سنوات مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم  في جنين".

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة نحو 43 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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