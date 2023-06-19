مباشر | أربعة شهداء وعشرات الجرحى في مخيم جنين

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره

الرئاسة الفلسطينية: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره
الرئاسة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا، وكان آخرها في مدينة جنين ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بحالة الخطر، هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف.

وأضاف أبو ردينة، أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وعلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية خاصة، التدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.

وتابع: إن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال كل الجهود العربية والدولية، التي بذلت مؤخرا لمنع التصعيد والتوتر.

وشدد على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا لن تثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطالعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره

الرئاسة الفلسطينية: مجازر الاحتلال هدفها تفجير المنطقة والوضع الحالي لا يمكن استمراره

مجلس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في جنين ويدعو إلى توفير الحماية لشعبنا

مجلس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في جنين ويدعو إلى توفير الحماية لشعبنا

عبوة شبيهة بعبوات لبنان وغزة.. مسؤولون إسرائيليون: قواعد اللعبة تغيرت في جنين والحدث خطير

عبوة شبيهة بعبوات لبنان وغزة.. مسؤولون إسرائيليون: قواعد اللعبة تغيرت في جنين والحدث خطير

القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي

القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي

وزيرة الصحة توعز بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية لجنين بشكل عاجل

وزيرة الصحة توعز بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية لجنين بشكل عاجل

شاهد: لحظة استهداف آلية لجيش الاحتلال في جنين

شاهد: لحظة استهداف آلية لجيش الاحتلال في جنين

حركة الجهاد بالضفة: نحن في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها

حركة الجهاد بالضفة: نحن في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة توعز بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية لجنين بشكل عاجل

وزيرة الصحة توعز بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية لجنين بشكل عاجل

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

الخارجية: عدوان الاحتلال على جنين تصعيد خطير في ساحة الصراع

الخارجية: عدوان الاحتلال على جنين تصعيد خطير في ساحة الصراع

هيئة الأسرى: إهمال طبي وغرامات باهظة بحق الأسير نضال جبارين

هيئة الأسرى: إهمال طبي وغرامات باهظة بحق الأسير نضال جبارين

العالول: اجتماع للقيادة الوطنية الموحدة اليوم

العالول: اجتماع للقيادة الوطنية الموحدة اليوم

سموتريتش: حان الوقت لشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة

سموتريتش: حان الوقت لشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة

أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال في جنين

أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال في جنين

منوعات

شاهد.. شيماء سيف تُشعل مواقع التواصل بتغير واضح بملامحها

شاهد.. شيماء سيف تُشعل مواقع التواصل بتغير واضح بملامحها

تامر عاشور عن هيفاء وهبي: مؤدية وليست مطربة

تامر عاشور عن هيفاء وهبي: مؤدية وليست مطربة

ملك زاهر توجّه رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب

ملك زاهر توجّه رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب

&quot;فهمتوني غلط&quot;.. ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

"فهمتوني غلط".. ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

بسبب فيديو.. فيفي عبده تتعرض للسخرية من الجمهور

بسبب فيديو.. فيفي عبده تتعرض للسخرية من الجمهور

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

عربي

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

الكويت: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

الكويت: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

مصر تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها

مصر تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها