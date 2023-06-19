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الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ويدعو لتحرك دولي عاجل

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ويدعو لتحرك دولي عاجل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح الاثنين، محذرةً من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.

وشدد الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد المجالي "موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد"، بحسب ما نقلت (قناة المملكة).

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

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