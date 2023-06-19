عبوة شبيهة بعبوات لبنان وغزة.. مسؤولون إسرائيليون: قواعد اللعبة تغيرت في جنين والحدث خطير

وأضاف أن "الجيش يدرس الآن نوعية المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقا في شمال الضفة الغربية".

ووفق الموقع فإن عملية تخليص الجنود استغرقت أكثر من ساعة فيما حذر قادة عسكريون من أن "قواعد اللعبة تغيرت".

كما نقل (والا) عن قيادة الوسط في الجيش قولها: "لقد صُدمنا هذا أمر خطير بالنسبة لمثل هذه الساحة ".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن عدداً كبيراً وغير معتاد من العبوات استخدمت ضد قوات الجيش فجر اليوم في جنين.





وأضافت أن إحدى العبوات أصابت الجزء السفلي لمركبة مصفحة وأدت لإصابة الجنود الستة، فيما علقت مركبات أخرى ما استدعى إحضار قوات كبيرة إضافية لإنقاذهم.





وقالت (القناة 12) إنه "لأول مرة منذ سنوات مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين".



