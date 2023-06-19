عبوة شبيهة بعبوات لبنان وغزة.. مسؤولون إسرائيليون: قواعد اللعبة تغيرت في جنين والحدث خطير
نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمني قوله اليوم الاثنين، بأن العبوة التي انفجرت في جنين، "تزن حوالي 40 كيلوغراماً وهي شبيهة بعبوات لبنان وغزة".
وأضاف أن "الجيش يدرس الآن نوعية المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقا في شمال الضفة الغربية".
ووفق الموقع فإن عملية تخليص الجنود استغرقت أكثر من ساعة فيما حذر قادة عسكريون من أن "قواعد اللعبة تغيرت".
كما نقل (والا) عن قيادة الوسط في الجيش قولها: "لقد صُدمنا هذا أمر خطير بالنسبة لمثل هذه الساحة ".
وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن عدداً كبيراً وغير معتاد من العبوات استخدمت ضد قوات الجيش فجر اليوم في جنين.
وأضافت أن إحدى العبوات أصابت الجزء السفلي لمركبة مصفحة وأدت لإصابة الجنود الستة، فيما علقت مركبات أخرى ما استدعى إحضار قوات كبيرة إضافية لإنقاذهم.
وقالت (القناة 12) إنه "لأول مرة منذ سنوات مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين".
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.
وقالت كتائب القسام - كتيبة جنين، إنه تم "تفجير عبوة محلية الصنع في رتل عسكري إسرائيلي متوغل في محيط مخيم جنين".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ستة جنود من الجيش أصيبوا خلال اقتحامهم مدينة جنين ومخيمها، بعضهم بحالة خطيرة، وذلك بعد وقوعهم في كمين.
ووفق موقع (والا) فإن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات، فيما فاجأت العبوات الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إعطاب آلية للاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.
كما أفاد موقع (حدشوت حموت) بأن مروحيتين تقلان الجنود المصابين من جنين، هبطتا في مستشفى "رامبام" بحيفا.
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