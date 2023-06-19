القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال اليوم الاثنين، إن حرباً شرسة ومفتوحة تُشن ضد الشعب الفلسطيني سياسياً وأمنياً واقتصادياً من قبل قوات الاحتلال.





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "نحن في أتون معركة شاملة على كل الجبهات تتطلب وحدة شعبنا في مواجهة هذا العدوان".





وتابع: بأن "قرارات غير مسبوقة وجب اتخاذها في اجتماع القيادة الطارئ برئاسة الرئيس محمود عباس".





وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم ستة بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.





والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً).





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



