قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قطر والإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل بدءاً من اليوم الإثنين، الموافق 19 حزيران/ يونيو 2023.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنه انطلاقاً من "اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم الاثنين".وبحسب البيان، أكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.كما صدر بيان مماثل من وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه "انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفيّاً من الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات.وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها اليوم.وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، انعقدت قمة المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية، وشدَّد بيان القمة حينها على روابط التعاون بين دول مجلس التعاون والعمل على توثيقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية.