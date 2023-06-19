شاهد: لحظة استهداف آلية لجيش الاحتلال في جنين

وقالت كتائب القسام - كتيبة جنين، إنه تم "تفجير عبوة محلية الصنع في رتل عسكري إسرائيلي متوغل في محيط مخيم جنين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ستة جنود من الجيش أصيبوا خلال اقتحامهم مدينة جنين ومخيمها، بعضهم بحالة خطيرة، وذلك بعد وقوعهم في كمين.





ووفق موقع (والا) فإن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات، فيما فاجأت العبوات الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إعطاب آلية للاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.



