الكويت: تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح



وهذه الحكومة هي الثامنة خلال ثلاث سنوات، والخامسة التي يؤلفها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام.



وقالت (كونا)، الثلاثاء الماضي إن أمراً أميرياً صدر بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.



ووقع الأمر الأميري ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



ويأتي تشكيل الحكومة بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي مقارنة بالمجلس السابق.



وينتظر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد الثلاثاء المقبل.



الجدير ذكره، أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تولى منصب رئيس الوزراء أول مرة في تموز/ يوليو 2022، وتكررت استقالته وإعادة تكليفه أكثر من مرة إثر خلافات مع البرلمان.





رام الله - دنيا الوطنأفاد وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، بإصدار مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة والتي تضم 15 وزيراً، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.