حركة الجهاد بالضفة: نحن في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها





وحذر المصدر الاحتلال الإسرائيلي من أن اللجوء إلى الغارات الجوية بالطيران "سيدفع مجاهدينا لاستخدام وسائل ستفاجئه".





وتابع: بأن "مجاهدينا في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها حال اقتضت الضرورة ذلك".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي شبان جنين الذين استشهدوا خلال العدوان على حي الجابريات فجر اليوم.





وقالت: "إنّنا إذ ننعى هذه الكوكبة المباركة، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء وأصيب العشرات من أبناء شعبنا، لن تطفئ انتفاضتنا المتصاعدة على امتداد الضفة الباسلة، وهذا الدم النازف سينتصر رغم حجم التضحيات".





وأشادت الجهاد الإسلامي بسواعد المجاهدين في كتيبة جنين – سرايا القدس، "الذين تصدوا بكل شجاعة وعنفوان وأفشلوا أهداف العدو".





وأكدت تصميمها على استمرار القتال، و"لن تخيفنا تهديدات العدو التي لن تثني سرايا القدس عن القيام بواجبها المقدس في تعزيز العمل الجهادي في كل الساحات".

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (فلسطين اليوم) عن مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، قوله: إن حجم الإصابات في صفوف قوات الاحتلال التي وقعت في كمين لـ (سرايا القدس) "يعكس تطور القدرات القتالية لمجاهدي السرايا".