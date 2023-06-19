شؤون فلسطينية

فتح: دماء شهداء مجزرة جنين ستفتح باب المواجهة المفتوحة مع الاحتلال

فتح: دماء شهداء مجزرة جنين ستفتح باب المواجهة المفتوحة مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، إن "جريمة مخيم جنين ترجمة لقرار حكومة اليمين الفاشي بشن عدوان واسع ومتواصل بحق مدن ومخيمات وقرى الشمال الفلسطيني"، مشيرة إلى أن المجزرة لن تمر.

وأضافت في تصريح للناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، أن الجريمة سيكون لها تداعيات كبيرة تتحمل نتائجها حكومة المجازر والعدوان، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي الذي يصمت عن هذه الجرائم ما يشجع الاحتلال على الاستمرار بها".

وتابعت: "دماء شهداء المجزرة الزكية ستفتح باب المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، فالدم الفلسطيني ليس مستباحا والصمت عنه أمر ليس في حسابات الشعب الفلسطيني الذي يزداد إصراراً على المواجهة ويتسابق أبناؤه على التضحية والشهادة". 

وتقدمت الحركة بخالص مشاعر المواساة لعوائل الشهداء الذين يشكلون وسام عز على جبين الشعب الفلسطيني والإنسانية.

وقال فتح: "تحيةً وفخر برجال الميدان وأبناء الحركة وابطال شعبنا الذين يتصدون للعدوان في مخيم جنين ذودا عن شعبهم، وندعو أبناء الحركة وجماهير شعبنا للتعبير النضالي والوطني والكفاحي والاستجابة لدعوات الإضراب والمسيرات والتعبير الجماعي، أن جنين والمخيم ليسوا وحدهم، وأن المس باي بقعة من فلسطين هو عدوان على كل فلسطيني أينما كان".

وشددت على أن "هذه المجزرة لن تمر، وقيادة الحركة والقيادة الفلسطينية، والقيادة الوطنية الموحدة للفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد وسيكون هناك عديد من القرارات والخطوات تجاه هذه المجازر وهذا العدوان والجنون المتنامي في سلوك حكومة الفاشية والعدوان".

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