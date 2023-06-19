هيئة الأسرى: إهمال طبي وغرامات باهظة بحق الأسير نضال جبارين

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع الصحي والقانوني للأسير نضال يوسف جبارين ( 32عاما) من مدينة أم الفحم/ أراضي عام 48، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات له في سجن النقب.ونضال معتقل منذ تاريخ 29/10/2015 ومحكوم (8 سنوات)، وقد فرضت عليه محكمة الاحتلال تعويض بقيمة 220 ألف شيكل بالإضافة إلى غرامة بقيمة 75 ألف شيكل، حيث تتبع محاكم الاحتلال العسكرية نظام فرض الغرامات المالية والتعويضات لمعاقبة الأسرى تحت ذريعة قضايا لا تتناسب نهائيا مع المبالغ الخيالية التي تطلب، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، ولا يتم إطلاق سراح الأسير بعد انتهاء محكوميته إلا بشرط دفع كافة الالتزامات المالية المجحفة بحقه.إلى جانب ما سبق، يعاني جبارين من ضغط دم مرتفع وقرحة بالمعدة وبواسير، وقد خضع لفحوصات طبية، كانت نتيجتها ضرورة إجراء عملية جراحية للأسير، إلا أن إدارة السجن تماطل كعادتها، وتكتفي بإعطائه المسكنات.