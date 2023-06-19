العالول: اجتماع للقيادة الوطنية الموحدة اليوم



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، إن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما اثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.



رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول اليوم الاثنين، أن اجتماعاً للقيادة الوطنية الموحدة ستجتمع اليوم.وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اجتماعاً للقيادة الوطنية الموحدة سيعقد اليوم لبحث انخراط الكل الفلسطيني في المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال، و"سيكون لها قرارات بهذا الخصوص".وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم ستة بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً).