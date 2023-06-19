سموتريتش: حان الوقت لشن عملية واسعة في شمال الضفة



ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه "حان الوقت لشن عملية واسعة في شمال الضفة، بمشاركة سلاح الجو والقوات البرية".وأضاف سموتريتش، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين: "سأطالب بعقد اجتماع عاجل لكابينت حول الأمر".تأتي تصريحات الوزير المتطرف، في وقت تشن فيه قوات الاحتلال عدواناً جديداً على مدينة جنين ومخيمها أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية من طراز (أباتشي) قصفت أرضاً خالية في حي الجابريات من مدينة جنين وذلك للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية.