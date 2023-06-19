الشيخ: نحن في أتون معركة شاملة.. وقرارات غير مسبوقة وجب اتخاذها

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم ستة بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.





والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً).





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



