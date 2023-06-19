مقتل 13 شخصاً في إعصار قوي يضرب البرازيل

ضرب إعصار قوي جنوب البرازيل، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، وفقدان ثلاثة آخرين.



وتأثرت مناطق عدة في جنوب البلاد، يوم الخميس والجمعة، بأمطار متواصلة ورياح قوية تسببت بأضرار في عشرات البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول، بما في ذلك عاصمتها بورتو أليغري.



وأعلن الدفاع المدني في هذه الولاية المجاورة لأوروغواي وباراغواي على (تويتر) إن "عدد القتلى ارتفع إلى 13 بينهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد العثور على جثتين في مدينة كارا الواقعة في إحدى أكثر المناطق تضررا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأضاف أن "عمليات البحث تتواصل". في المقابل، تراجع عدد المفقودين من 20 يوم السبت إلى ثلاثة، جميعهم في مدينة كارا البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة والواقعة على الساحل على بُعد 90 كيلومترا من بورتو أليغري.



واجتاحت رياح قوية الساحل، بما في ذلك مدينة ترامانداي حيث سُجّلت رياح وصلتت سرعتها إلى 101,9 كيلومتر في الساعة، حسب أرقام رسمية.



وبثت وسائل إعلام محلية صورا لسيارة جرفتها الرياح العاتية إلى داخل مقبرة.



وقالت إحدى سكان مدينة ساو ليوبولدو لصحيفة "إستاداو"، من دون أن تكشف هويتها، إن "المياه ارتفعت إلى مستوى خاصرتنا داخل المنزل. الحمد لله، حضر عناصر الإطفاء سريعا ووضعونا في مراكب. كان الوضع أشبه بكابوس".



وأُجلي أشخاص آخرون بواسطة مروحيات.



رام الله - دنيا الوطن