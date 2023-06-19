في ختام زيارته للصين.. بلينكن قد يجري مباحثات مع الرئيس شي جين بينج

قالت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد يجري مباحثات مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ، في اليوم الأخير من زيارة للعاصمة الصينية بكين.



ووصل بلينكن قبل يومين إلى بكين في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي رفيع منذ عام 2018.





وقالت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، إن بلينكن، أجرى محادثات "صريحة وموضوعية وبنّاءة" مع نظيره الصيني.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: إن الوزير "شدد على أهمية الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا، للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير".





ودعا بلينكن نظيره الصيني لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات، وفق ما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.





وفي السياق ذاته، أعربت الصين عن "التزامها ببناء علاقة مستقرة وبناءة" مع الولايات المتحدة.





ولفتت بكين إلى أن "ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن، وفقما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.





وقال تشين لبلينكن: "قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية الأميركية والتهديد الأبرز لها"، حسب ما نقل عنه تلفزيون (سي سي تي في) الرسمي.

والتقى وزير الخارجية الأميركي، يوم الأحد نظيره الصيني تشين غانغ في اجتماع استمر سبع ساعات ونصف ساعة، حيث اتفق الطرفان على الإبقاء على التواصل لتجنب أي خلاف، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).