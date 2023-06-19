الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة (23 عاماً)، الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، في أيلول/ سبتمبر 2022.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور تزامناً مع تسليم جثمان الشهيد، وانتشرت قوات أخرى بشكل مكثف في محيط مقبرة باب الأسباط، واستدعت سيارة المياه العادمة وفرق الخيالة، بعد أن وضعت شروطاً على العائلة لدى مواراته الثرى.كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الطور، تزامنا مع تسليم الجثمان.وأعلنت مساجد بلدة الطور الحداد العام على روح الشهيد اليوم الإثنين.