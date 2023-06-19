أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال في جنين





رام الله - دنيا الوطنعلّق عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عدوان الاحتلال في مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين، والذي أسفر عن ثلاثة شهداء وإصابات بينها حالات خطيرة.وقال القانوع في تصريح صحفي، إن "استبسال المقاومة في جنين وضرباتها النوعية التي أصابت جيش الاحتلال تمثل ملحمة صمود دائمه تكسر أهداف الاحتلال وتبقيه عاجزاً على وقف المقاومة ومواجهتها".وأضاف: "نحيي أبطال المقاومة الفلسطينية وفرسان كتائب القسام الذين تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في جنين وأوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيشه في رسالة إصرار على استمرار المقاومة وديمومتها".وتابع: "ستظل الضفة الغربية بكل مدنها ومخيماتها خزان الثورة الفلسطينية وسيواصل الشباب الثائر وأبطال المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى طردهم أن أرضنا ومقدساتنا".