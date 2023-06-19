التعليم: تأجيل اختبارات الثانوية العامة في جنين بسبب العدوان حتى إشعار آخر





ومن جانبه، قال قيس نبهان، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إنه تقرر "تأجيل أمتحان الثانوية العامة اليوم في قاعات جنين".





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال وإصابة 25 إصابة بينها خمسة حالات خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الإثنين، قراراً بتأجيل اختبارات الثانوية العامة في قاعات مخيم جنين حتى إشعار آخر عقب عدوان الاحتلال المستمر على المدينة ومخيمها.