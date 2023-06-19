وفد قيادي من حماس برئاسة هنية يصل إلى طهران





وبحسب موقع (حماس) الرسمي، فإن الوفد القيادي يضم الشيخ صالح العاروري، وخليل الحية ونزار عوض الله ومحمد نصر.



ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة الإيرانية لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنوصل إلى طهران، فجر اليوم الإثنين، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.