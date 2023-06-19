إعلام الاحتلال: إصابة ستة جنود بعضهم بحالة خطيرة في جنين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ستة جنود من الجيش أصيبوا خلال اقتحامهم مدينة جنين ومخيمها، بعضهم بحالة خطيرة، وذلك بعد وقوعهم في كمين.ووفق موقع (والا) فإن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات، فيما فاجأت العبوات الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إعطاب آلية للاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.ووفق ما قاله الصحفي الإسرائيلي أمير بوخبوط من موقع (والا)، فإنه تم كشف قوة مستعربين حوالي الساعة 5:30 صباحًا في جنين، وبدأت في تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.وأضاف: "نظراً لكثافة النيران، شن الجيش عملية إنقاذ اضطر خلالها إلى إدخال تعزيزات في عمق المنطقة، بما في ذلك جرافة عسكرية".وأصيب 22 مواطناً بالرصاص الحي بينهم ستة بحالة خطيرة، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.