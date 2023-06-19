أول تعليق أميركي على مصادقة الاحتلال لآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة

علقت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، على مصادقة الاحتلال لآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثير ميلر، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتقديم أكثر من 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والتغييرات في نظام التخطيط التي قد تسرع من الموافقات".





وأضاف ميلر في تصريحات له، بأن "التوسع الاستيطاني هو عقبة في طريق السلام".





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أفادت أمس الأحد، إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى إسرائيل، بعد المصادقة على خطط بناء حوالي 4500 وحدة استيطانية جديدة.

وأضافت أن الرسائل مفادها بأن "منتدى النقب" الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو/تموز في المغرب، سيتم تأجيله.





وكان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، حمّل الإدارة الأميركية المسؤولية عما يجري من تجاوز للخطوط الحمراء وقال: "إسرائيل لا تستطيع أن تقيم حجرا واحدا دون قرار أميركي وعليها (الإدارة الأميركية) أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومتفرجة".

وتابع في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): أن الإدارة الأميركية تعبث أيضا بالأمن إذا ما استمرت في هذا الغياب وفي هذه التصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام وبالاستقرار في المنطقة، وأن السلام لا يمر إلا عبر تنفيذ مبادرة السلام العربية فقط، ومن خلال الشرعية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن