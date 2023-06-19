تفاصيل طقس فلسطين حتى الخميس المقبل



هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



أما طقس فلسطين يوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الأربعاء يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يكون الخميس يكون طقس فلسطين حارًا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.