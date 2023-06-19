فيديو: شهيد وإصابات بينها حالات حرجة جرّاء اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

ووفق وزارة الصحة، فإن الإصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين، هي 25 إصابة في مستشفى جنين الحكومي.





وأضافت: أما مستشفى ابن سينا التخصصي، هناك تسع إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في الصدر، إحداها بحالة حرجة.





















وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، إن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما اثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.