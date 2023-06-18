وزارة التعليم العالي تُنظّم فعاليةً لموظفيها للتبرع بالدم

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام، وبرعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، فعاليةً للتبرع بالدم، وذلك في مقر الوزارة؛ بإشراف طاقم مختص من بنك الدم التابع لوزارة الصحة.وفي هذا السياق، أكد الوزير أبو مويس أن تنظيم هذه الفعالية يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم؛ الذي يصادف 14 حزيران من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين.وأضاف: "موظفو الوزارة ملتزمون تجاه أبناء شعبهم، فهناك العديد من المرضى والمصابين الذين هم بأمس الحاجة لوحدات الدم، وإننا بهذه الفعالية نسهم في توفير عدد من الوحدات التي تكون سبباً، بإذن الله، في إنقاذ حياة المرضى، وهذا واجبنا".