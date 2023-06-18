الهباش: لا مشاركة فلسطينية في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس
شدد قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، د. محمود الهباش على رفض وتجريم أي مشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن كل شخص يقدم على مثل هذه الخطوة يفقد هويته الوطنية وانتماءه الفلسطيني كائنًا من كان.
وثمّن الهباش الفتوى الدينية التي أصدرها مجلس الإفتاء الفلسطيني بتحريم المشاركة في هذه الانتخابات لأنها تمثل خروجًا على الموقف الوطني واعترافًا بشرعية الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك يشكل أيضًا خيانة لله ورسوله ولدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين المرابطين.
ونوّه الهباش أنّ القدس أرض فلسطينية محتلة وهي العاصمة الأبدية لفلسطين وشعبها وهي أمانة الدين والتاريخ في أعناق الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
وثمّن الهباش الفتوى الدينية التي أصدرها مجلس الإفتاء الفلسطيني بتحريم المشاركة في هذه الانتخابات لأنها تمثل خروجًا على الموقف الوطني واعترافًا بشرعية الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك يشكل أيضًا خيانة لله ورسوله ولدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين المرابطين.
ونوّه الهباش أنّ القدس أرض فلسطينية محتلة وهي العاصمة الأبدية لفلسطين وشعبها وهي أمانة الدين والتاريخ في أعناق الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
ودعا الى بذل كل جهد مطلوب لحماية هويتها ومقدساتها ودعم صمود شعبنا المرابط فيها وفي أكنافها المباركة والعمل لتحريرها من الاحتلال.
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